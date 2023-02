Ervaringen delen en hoofddoeken passen: op Blaak wordt de Internationale Dag van de Hijab gevierd

Een eerlijker beeld van de hijab, wat is dat?

,,Er heerst over het algemeen een negatief beeld van de hijab. Er is veel gaande in de wereld, kijk bijvoorbeeld naar de huidige toestand in Iran, waar vrouwen verplicht worden om een hoofddoek te dragen. Hierdoor vergeten mensen dat de islam een keuze is, een manier om een spirituele leefstijl te hebben. De hijab is voor islamitische vrouwen geen restrictie: het is een vorm van bescherming en bescheidenheid, die hoort bij die leefstijl.”

Toch zijn er mensen die dat anders zien. Hoe breng je hen op andere gedachten?

,,We zullen voor de derde keer met een groep vrouwen de Dag van de Hijab vieren in Rotterdam. De eerste keer, in 2019, stonden wij ook bij Blaak en kregen we ontzettend veel positieve reacties. Zo weten veel mensen niet dat er in de islam nergens genoemd staat dat vrouwen gestraft moeten worden of geforceerd moeten worden. We zijn met mensen in gesprek gegaan over vrouwenrechten, hebben ervaringen uitgewisseld, en we nodigen vrouwen uit om een hoofddoek te passen, zodat zij zelf kunnen voelen hoe het is. Daar hebben we tot nu toe heel veel liefde voor teruggekregen. Op deze manier proberen we bewustzijn te creëren, en eerlijker beeld van de hijab te schetsen.”