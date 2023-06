Erik viel 150 kilo af en leert nu om te gaan met nieuwe situatie: ‘Doe 40 minuten over een boterham’

Vlaardin­gers na schuld voortaan veel sneller af van BKR-registra­tie

Vlaardingers die al hun schulden hebben afgelost, blijven nog maar zes maanden in plaats van vijf jaar geregistreerd staan in het BKR-register. Dit betekent dat particulieren sneller een ‘schone lei’ hebben en sneller weer een lening of hypotheek kunnen afsluiten.