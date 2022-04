Erasmus Universiteit stopt met onderwijs voor ouderen: ‘Schandalig, nalatig, waardeloos!’

Ze hadden zich juist nu graag ingeschreven voor de lessen over Rusland, of een cursus over de geschiedenis van de tolerantie of over klimaatverandering, maar het kan niet meer. De verontwaardiging is groot over het stoppen van het Hoger Onderwijs voor Ouderen in Rotterdam. De cursisten luchten hun hart op een speciaal in het leven geroepen reactieformulier op de website; van een bedeesd ‘Zeer spijtig! Al sinds mijn pensionering volgde ik periodiek cursussen - een nobele invulling van mijn agenda’ tot een uitgesproken ‘Schandalig!! Nalatig!! Waardeloos!!’.