Erasmus Universiteit roept klimaat-noodtoestand uit: relaties met fossiele industrie onder de loep

,,Wat we in de komende tien jaar doen, heeft impact op vele generaties na ons”, zegt collegevoorzitter Ed Brinksma in een verklaring. ,,We willen per saldo een positieve impact hebben op klimaat en ecosystemen. De wetenschap laat duidelijk zien dat hiervoor wereldwijd actie ondernomen moet worden.” Het college van bestuur wil de duurzaamheidstransitie versnellen ‘in ons onderzoek, onderwijs en de bedrijfsvoering’.

De universiteit gaat onder meer de relaties met de fossiele industrie in kaart brengen. Volgens de verklaring gaat het om de relaties met ‘organisaties die een grote impact hebben op klimaat en ecosystemen’.

In november vorig jaar werd een deel van de universiteit korte tijd bezet door klimaatactivisten, die eisten dat de Rotterdamse universiteit alle banden verbreekt met de fossiele industrie. De bezetting werd door de politie beëindigd, wat de leiding van de universiteit veel kritiek opleverde, ook van medewerkers. Het college van bestuur betuigde daarvoor later spijt.

De universiteit zegt nu in kaart te willen brengen hoe de relaties met de industrie zijn, en daarna te bepalen hoe ze daarmee verder wil. ,,We willen een brede dialoog voeren over hoe we de transitie naar duurzame energie het beste bedienen, want ook daarover verschillen de meningen", licht een woordvoerder toe. Zij erkent dat het besluit deels voortkomt uit de bezetting. ,,Hoewel we het niet met al hun standpunten eens zijn, hebben zij wel gezorgd voor een nog grotere sense of urgency. Daardoor realiseren we ons dat we er een schepje bovenop moeten doen als het gaat om het aanscherpen van onze ambitie.”

De universiteit wil ook de uitstoot van broeikasgassen beperken door duurzaam reizen en plantaardig voedsel te promoten. Dat gaan studenten en medewerkers op allerlei manieren werken. Vanaf 2030 is plantaardig voedsel bijvoorbeeld de norm op de hele campus, maar al vanaf dit jaar bestellen medewerkers van de universiteit alleen nog vegetarische catering. Voor studenten wordt vegetarisch eten aantrekkelijker gemaakt met kortingen. En er komen richtlijnen om uitstoot die niet kan worden voorkomen, bijvoorbeeld door vliegreizen, te compenseren. ,,Het uitgangspunt daarbij is de uitstoot omlaag te brengen en niet slechts af te kopen.”

De universiteit belooft ook dat alle studenten in aanraking komen met duurzaamheidsonderwijs en dat er meer onderzoek naar klimaatherstel komt. ,,De ambitie is om met onderzoek bij te dragen aan sneller herstel van klimaat, ecosystemen en een rechtvaardiger samenleving. Daarom wordt er meer strategisch geïnvesteerd in het ontwikkelen van onderzoekscompetenties om dat te kunnen doen.”

GroenLinks-raadslid en student Mina Morkoç, zelf ook aanwezig bij de bezetting in november, noemt het ‘terecht’ dat de Erasmus Universiteit de klimaat-noodtoestand uitspreekt. ,,Nu is het tijd voor versnelde actie: breng de banden in kaart en verbreek ze zo snel mogelijk", zegt Morkoç. ,,Zorg dat studenten kunnen studeren aan een fossielvrije universiteit en geef ze de ruimte om hun zorgen uit te spreken. Ik ga er nauw op letten, als student en als raadslid.”

