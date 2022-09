Er zijn genoeg ideeën voor de Kosboulevard: sporthal, zwembad, klimwand of bowlingbaan. Verzin zelf wat!

Mede-eigenaar Bas van Look van brasserie Lookies gooit het over een andere boeg: een sporthal inclusief zwembad. ,,Voor schoolzwemmen, recreatief zwemmen. Mét buitenbad. We hebben natuurlijk de plas, maar dan heb je meer toezicht en het is hygiënischer. Ondersteuning van horeca moet er ook bij, dat zou het plaatje rondmaken. Plus een bowling- en kegelbaan, daar is ook wel behoefte aan denk ik.’’



Een ijsbaan, maar dan op het naburige evenemententerrein, zou volgens hem de kers op de taart zijn. ,,Want ‘s winters naar de Schaatsbaan Rotterdam is toch een hele reis. Ik heb wel eens een balletje opgegooid, dus wie weet.’’