Er rijdt geen NS-trein, maar toch is het station in Rotterdam helemaal niet zo leeg

ns-stakingZelden waren er zóveel lege plekken te zien in de fietsenstalling in het Centraal Station van Rotterdam. Maar op het station zelf loopt nog best wat volk. Vooral met grote koffers, want de Thalys en Eurostar rijden wél. De Flixbus doet goede zaken.

Door het hele land rijden er geen treinen op deze dinsdag. Het is een gevolg van de estafettestaking van de vakbonden. In Rotterdam lijken de meeste reizigers er wel van op de hoogte te zijn, al kwamen sommigen er wel heel last minute achter. Niet gek, want het nieuws kwam pas gisteren laat op de dag naar buiten.

,,Ik heb vandaag mijn eerste schooldag hier in Rotterdam’’, zegt Nadia (17). Ze zit te wachten op het busstation om terug naar Delft te gaan. Gelukkig voor haar ríjdt er in elk geval een bus naar haar thuisstad. ,,Ik wist gisteravond pas dat er niets zou rijden. Mijn vader moest me hier naartoe brengen.’’

De RET rijdt wel, de toegangspoortjes naar de metro gaan dus vandaag wél vaak open en dicht. De winkels achter de treinpoortjes zijn deels open, deels gesloten. In de HEMA is het rustig, vertelt een medewerker. ,,We gaan kijken of we eerder sluiten, maar dat is nog onduidelijk. Het is véél rustiger dan normaal.’’

Grote koffer

Beste (22) staat met een grote koffer op het station. Ze weet niet wat ze moet doen. Ze is nét terug van een bezoek aan thuisland Turkije, maar woont en studeert in Tilburg. ,,Ik wist niet dat ze het treinverkeer in heel het land zouden platleggen vandaag’’, zegt ze. ,,Ik probeerde nog een FlixBus te regelen, maar die zitten helemaal vol. Alles is uitverkocht.’’ Ze heeft geen idee hoe ze weer thuiskomt. ,,School begint over dertig minuten, dat ga ik niet meer redden.’’

In het station zit ook nog een Vlaams gezin. Met veel grote koffers. Ze komen terug van een vakantie uit Thailand. Eigenlijk zouden ze gisteren teruggaan naar België, maar toen bleek er niets vanuit Amsterdam te vertrekken. Vandaag hebben ze een taxi naar Rotterdam gepakt en vertrekken ze daar met de Thalys naar huis. Een lange rit.

Komen en gaan

Op het station is het niet alleen een terugkomen van reizigers, maar ook een van vertrek. De vriendinnen Eline en Harmke (allebei 16) gaan met de Thalys naar Parijs. Het is hun eerste bezoek aan de Franse hoofdstad. Ze moesten uit Brabant komen. ,,We wilden wel met de trein, maar hebben onze ouders lief aangekeken. Mijn moeder heeft ons gebracht, heel fijn’’, zegt Harmke. De twee wisten al dat er deze week stakingen zouden zijn en bereidden al een scenario voor dat er geen trein naar Rotterdam zou gaan. Dat bleek een slimme zet.

