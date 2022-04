Er komt toch geen derde middelbare school in Krimpen aan den IJssel. Scholengroep Driestar-Wartburg staakt de zoektocht naar een locatie in het IJsseldorp. De drie mogelijke vestigingsplekken zijn afgekeurd door de provincie Zuid-Holland.

Vorig jaar fuseerden het Wartburg College en het Driestar College, samen goed voor 7000 leerlingen verspreid over negen middelbare scholen in Rotterdam, Lekkerkerk, Gouda, Dordrecht en Leiden. De christelijke scholengroep ziet het aantal leerlingen teruglopen. Door de krachten te bundelen hopen ze hun reformatorisch onderwijs in de regio te kunnen behouden en te versterken.

Duizend leerlingen

De bedoeling was om locatie Revius van het Wartburg College aan de President Rooseveltweg in Rotterdam-Zevenkamp binnen enkele jaren samen te voegen met het Driestar College aan de Berlagestraat in Lekkerkerk. Ervoor in de plaats zou één nieuwe, reformatorische school voor voortgezet onderwijs komen voor duizend leerlingen.

Krimpen aan den IJssel leek daarvoor de meest voor de hand liggende plaats aangezien zo’n veertig procent van de leerlingen van beide scholen al in die gemeente woont. Gekeken werd daarom naar drie plekken aan de rand van de Krimpen, te weten de Krimpenerbosweg-Oost, de Krimpenerbosweg-West en de Van Ostadelaan.

Alternatieven

Maar na drie jaar praten zit er nog steeds geen schot in de zaak en het bestuur van Driestar-Wartburg schat de kans laag in dat er alsnog goedkeuring komt. Daarom is besloten om te gaan kijken naar alternatieven om het reformatorische onderwijs samen vorm te gaan geven. Eind dit jaar hoopt de school daar meer duidelijkheid over te kunnen geven.

In Krimpen zelf was overigens niet iedereen even enthousiast over de plannen. Zo vroeg de lokale fractie Stem van Krimpen zich af of het dorp naast het Comenius en het Krimpenerwaard College wel behoefte had aan nog een middelbare school.

