Er is nog geen enkele woning gebouwd, maar nu al is terras in nieuwe wijk voer voor de rechter

Tijdens avondje uit krijgt Samir (29) uit het niets een fatale klap: ‘Laffe daad van een razende verdachte’

Hij speelde zelf geen rol in de vechtpartij, maar werd wel het grootste slachtoffer. De Rotterdamse Samir (29) kreeg tijdens een nachtje stappen in Club Blu een harde vuistslag op zijn achterhoofd en overleed in het ziekenhuis. ,,Dit was een zeer laffe daad.”