Er bleek iets niet helemaal in de haak met die vriendelijke begrafenisondernemer

met video Ruzie loopt uit de hand: persoon mishandeld en schot gelost in Rotterdam-Feijenoord

Op de Friesestraat in Rotterdam-Feijenoord is dinsdagavond rond 18.20 uur geschoten. Vermoedelijk ging er een ruzie aan de schietpartij vooraf. Hierbij is iemand mishandeld. Deze persoon is echter spoorloos, evenals de schutter.