Enorme run op Deelders’ werk: alle boeken in Rotterdam uitverkocht

Ook bij Donner ligt geen boek van Deelder meer in de schappen. De laatste bundel is al dagen uitverkocht, van de oude bundel Het graf van Descartes kwamen zaterdag nog zestig exemplaren binnen. Ze waren in een mum van tijd weg. Ook de kussenslopen en tasjes met daarop dichtregels zijn op. ,,Er is enorm veel vraag naar Deelder”, constateert Leo van de Wetering.



Klanten begrijpen niet dat er geen boeken van Deelder meer leverbaar zijn. ,,Voor ons is het ook even slikken. Maar Deelder was de laatste jaren ook meer bezig met muziek dan met poëzie, misschien dat de aandacht daardoor wat is verslapt.” Volgens Van de Wetering werkt De Bezige Bij hard aan een herdruk. ,,We hopen er dinsdag een paar honderd boeken binnen te krijgen. Maar het is spannend of dat gaat lukken.”