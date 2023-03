Enorme bouwwerken en zelf aan de slag: hier in Rotterdam vind je een LEGO-walhalla

indebuurt.nlBen jij een echte brickmaster? Zorg dan dat je tussen zaterdag 11 en vrijdag 31 maart even een bezoekje brengt aan het Alexandrium Shopping Center. In de speciaal ingerichte bouwplaats kun je levensgrote LEGO-bouwwerken bewonderen én zelf helemaal losgaan met de gekleurde bouwsteentjes.

Het LEGO-walhalla vind je naast de Pipoos. Op iedere woensdag- en zaterdagmiddag mogen jong en oud hier hun bouw-skills uit de kast halen en meebouwen aan een uniek LEGO-bouwwerk voor het Alexandrium. De legomasters Mathieu en Casper zijn alle zaterdagen aanwezig om jou de beste tips te geven!

Schiedamse bouwhelden

De Schiedamse Mathieu en Casper zijn vader en zoon die al meer dan twintig jaar de prachtigste opstellingen maken van LEGO. Voor hen is het niet alleen een hobby, want ze zijn inmiddels ware professionals. Speciaal voor de LEGO-maand in het Alexandrium maakten ze een ware etalage-speurtocht met vijftien bouwwerken. Je ziet van alles in het winkelcentrum: van Aladin tot Frozen, Cars en zelfs het Oceanium uit Blijdorp.

Het pronkstuk van de expositie staat in de bouwplaats: een replica van Disney World Florida met het Disney-hotel van tweeënhalve meter hoog.

Wist je dat…

De Deen Ole Kirk Kristiansen richtte in 1932 een bedrijf op dat ladders, stoelen en houten speelgoed produceerden. Twee jaar later gaf hij zijn bedrijf de naam… LEGO! In de jaren daarna ging het bedrijf steeds meer speelgoed maken van hout, maar ook van plastic. In 1949 ontstond het welbekende, gekleurde, plastic LEGO steentje. Sinds 1957 wordt LEGO in Nederland verkocht en deze worden inmiddels al generaties lang doorgegeven.

Van alles te doen

Terug naar de LEGO-heaven in het Alexandrium, waar van alles te doen is. Op zaterdag 18 maart is er een Meet & Greet met één van de LEGO-karakters. Tussen 12.00 en 16.00 uur kan je het levende minifiguurtje ontmoeten. Daarnaast kun je met een speciale kaart de speurtocht langs de bouwwerken van Mathieu en Casper doen. Als je de vragen goed beantwoord, maak je kans op leuke prijzen. Ook is er voor de HEMA een enorme bak met LEGO-steentjes te zien. Als jij het juiste aantal raadt, kun je ook toffe dingen winnen. Goed om te weten: Alle activiteiten zijn gratis en inschrijving is niet nodig.

