Enorm tekort aan personeel kan ziekenhuizen opbreken als corona terugkeert

GGD Rotterdam werkt aan een ‘boosterre­cord’, ziekenhui­zen houden hun adem in

Als het op boosteren aankomt, zijn we op weg naar een recordweek. Dat is de verwachting van de Rotterdamse GGD. Winnen we daarmee de ‘ratrace’ met de omikronvariant van het coronavirus? De ziekenhuizen zien nu nog geen hausse aan extra opnames. Maar of het de goeie of verkeerde kant op gaat, wordt waarschijnlijk pas in de loop van volgende week zichtbaar.

4 januari