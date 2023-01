Eneco-klanten krijgen week extra voor doorgeven meterstand

Eerste cruise­schip van 2023 komt morgen aan in de Rotterdam­se haven

De MSC Virtuosa is het eerste cruiseschip van 2023 dat aanmeert in de Rotterdamse haven. Morgenochtend om 07.00 uur komt het cruiseschip aan. De MSC Virtuosa is gebouwd in het Franse Saint-Nazaire en kwam in 2021 in de vaart.

3 januari