Elise woont op eilandje in Rotterdam: ‘Mijn huis is echt mijn rustpunt’

Schollebos weer open, alle afgebroken takken opgeruimd: ‘Je kunt er weer veilig wandelen’

Het Schollebos in Capelle aan den IJssel is weer open. Het prachtige natuurgebied was na de harde stormen van een paar weken geleden afgesloten, omdat er volop takken waren afgebroken en bomen geknakt. Alles rondom voet-, fiets- en wandelpaden is opgeruimd. ,,Liefhebbers kunnen er weer veilig gebruik van maken.’’

10 maart