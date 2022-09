Elektrische powerboat doet het rustig aan op Wereldhavendagen: ‘Zelfs de waterbus gaat sneller!’

Lichtelijk teleurstellend. Zo kan het best de sfeer op de Holland Amerikakade worden omschreven na het tochtje van de Racebird, de volledig elektrisch aangedreven powerboat die op de Wereldhavendagen voor eerst wordt presenteerd. De verwachting was dat deze draagvleugelboot tenminste 40 kilometer per uur zou gaan, en zondag met ruim 90 kilometer per uur over de Nieuwe Maas zou scheren.