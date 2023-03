Eindelijk zijn ze er: de nieuwe waterbussen. En dít is hoe ze er van binnen en buiten uitzien

indebuurt.nl Strooien met gekleurd poeder: hier vier je Holi in Rotterdam

‘Ik hoef niet op vakantie, want ik woon in Rotterdam.’ We hebben weer een tip voor je die past bij deze quote: zaterdag 11 maart kun je Holi vieren in het Zuiderpark. Zo waan jij je even in India, zonder een lange vliegreis en een Delhi belly.