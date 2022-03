Eindelijk heeft de babygorilla van Bokito en Aya een naam

Babygoril­la in Blijdorp blijkt mannetje, maar wat wordt zijn naam?

De verzorgers in Diergaarde Blijdorp stonden vorige maand wel even met hun ogen te knipperen, toen gorillamoeder Aya een kleine op de wereld bleek te hebben gezet. Of het een mannetje of vrouwtje was, konden de verzorgers alleen nog niet zien. Nu is dat wel bekend: de nieuwe aanwinst van de dierentuin is een mannetje. De logische vervolgstap is natuurlijk: hoe gaat hij heten?

