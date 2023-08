Eindelijk! Geen regen en mogelijk zelfs zon tijdens Johan Cruijff Schaal in de Kuip: ‘Komt precies op tijd’

Ze pleegden op jonge leeftijd een aanslag, toch mogen jongens terug naar school: 'Doe jullie best’

Twee jonge jongens van 19 en 21 jaar oud krijgen de kans om na ruim drie maanden in de cel hun leven een goede wending te geven. De twee komen vrij, zodat ze terug kunnen naar school, ondanks de straf die hen boven het hoofd hangt. Het tekent het dilemma over wat te doen met de vaak jonge uitvoerders in de explosiegolf die de regio Rotterdam teistert: lang de cel in of nog een kans geven?