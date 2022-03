Eigen luchtruim en verkeersregels: zo wordt chaos met drones in Rotterdamse haven voorkomen

COLUMN De verkenner van nu was ooit de partner in crime van een getructe Pv­dA-tij­ger

Het was best een afknapper. Middenin de feeststemming van de verkiezingsavond beloofde Leefbaar Rotterdam een verkenner die de collegevorming een boost zou geven. Ik verwachtte dus een Fortuynistische mastodont. Pastors, Van Sluis, of anders Matje Herben of Simon Fortuyn.

21 maart