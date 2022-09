Eerste snellaadstation voor bestelbussen in Rotterdam geopend

Op kamers in Rotterdam? Daar ben je meer geld aan kwijt dan in veel andere steden

Uitwonende studenten die in Rotterdam studeren zijn meer geld kwijt aan de woonlasten dan studenten in de meeste andere steden in Nederland. Per maand betalen Rotterdamse studenten gemiddeld zo’n 575 euro voor hun woning. Daarmee staat Rotterdam in de top 3 van duurste steden voor uitwonende studenten, samen met Amsterdam en Den Haag (gemiddeld 580 euro per maand).

