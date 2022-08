Eerste Rotterdammers gevaccineerd tegen oprukkend apenpokkenvirus

De eerste Rotterdammers die een vaccin tegen het apenpokkenvirus willen hebben, zijn donderdag geprikt. Op de priklocatie bij Rotterdam The Hague Airport meldden zich 84 mensen. Het aantal personen in ons land dat besmet is, gaat richting de duizend.

Het aantal valt de GGD Rotterdam Rijnmond niet tegen. ,,We hebben de mensen in een bulk uitgenodigd en ze kunnen zelf bepalen wanneer ze komen”, zegt een woordvoerder van de GGD. Er werd al even aangedrongen om ook in Rotterdam te kunnen gaan vaccineren tegen het apenpokkenvirus. In Amsterdam en Den Haag kan dat al anderhalve week. Zo sprak PvdA-raadslid Co Engberts onlangs zijn bevreemding uit over de gang van zaken hier. ,,Is het niet gek dat er in Rotterdam nog niks gebeurt?”, vroeg hij zich af.

Pas eind vorige week kreeg de GGD toestemming van het RIVM en het ministerie van Volksgezondheid om ook in het Rijnmondgebied te beginnen met inenten. In tegenstelling tot het coronavirus, waartegen uiteindelijk iedereen kan worden gevaccineerd, gaat het om een zeer specifieke groep; in de Rotterdamse regio om zo’n tweeduizend mensen. Het vaccineren vindt op twee dagen in de week plaats, op dinsdag en donderdag. Voor komende dinsdag hebben zich al 273 mensen aangemeld.

Teller staat op 950 besmettingen

Mensen die behoren tot de hoogrisicogroep - mannen die een preventief medicijn (PrEP) tegen hiv gebruiken – komen als eersten aan de beurt, omdat het aantal vaccins nog beperkt is. Zij krijgen een persoonlijke uitnodiging, waarin staat op welke datum en welk tijdstip zij de vaccinatie kunnen halen. Zonder die uitnodiging kom je niet in aanmerking voor een prik. Het is ook nog niet mogelijk om jezelf aan te melden.

De teller staat vandaag op ruim 950 mensen die besmet zijn geraakt met het virus. Half mei werd apenpokken voor het eerst in ons land bij iemand vastgesteld. Eind juni was dat aantal opgelopen tot een kleine driehonderd. Nu, weer zes weken later, is het verdrievoudigd.

