Eerste islamitisch museum op Zuid gaat zaterdag open voor publiek

Ex-PVV’er opent eerste islami­tisch museum: ‘Het onkruid dat ik heb gezaaid wil ik nu bestrijden’

In Rotterdam komt een museum over de islam. Het futuristische Islam Experience Centre (IXC) opent in juni en wordt volledig bekostigd met donaties uit de moslimgemeenschap. ,,Het is gek dat we dit in een land met een miljoen moslims niet eerder hadden. Dit wordt het allereerste.”