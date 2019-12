Eerste beelden van podium Songfestival: plat, geometrisch, géén frutsels

De organisatie van het Songfestival heeft zojuist de eerste beelden van het podium in Ahoy in Rotterdam bekend gemaakt. Het gaat om een grote vlakke toneelvloer met daarboven een opvallende uitwaaierende stralenkrans. De inspiratie: het vlakke Hollandse landschap.

De beroemde Duitse ontwerper Florian Wieder die de strijd om het ontwerp heeft gewonnen heeft zich naar eigen zeggen laten leiden door typische Nederlandse dingen als de weidse horizon en de kanalen en bruggen die het land – van boven bezien- in kaarsrechte, geometrische vakjes verdeelt. Ook belangrijk als inspiratiebron: het minimalistische Nederlandse design; geen barok gedoe of tierelantijntjes en frutseltjes dus.

Dat Wieder de strijd om de vormgeving van de tv-show heeft gewonnen, is geen verrassing. Zijn naam zong al direct na Duncan’s overwinning rond. Wieder was verantwoordelijk voor de podia van de Songfestivals de afgelopen drie jaar. Eerder pleitte Roland de Groot – vormgever van het podium in Den Haag op het laatste Nederlandse Songfestival in 1980- op deze site nog voor een Nederlands talent.

Volgens Sietse Bakker, de executive producer van het Songfestival, is Wieder echter de beste voor de klus. Bakker noemt dit ontwerp ‘vernieuwend, ingetogen en slim’. ,,Het is groots in zijn eenvoud en biedt genoeg ruimte voor verrassingen.’’ Het idee is dat het podium per act en land verandert. Hoe dat eruit gaat zien, wordt pas volgend jaar duidelijk.

Green Room

Anders dan voorgaande jaren is de Green Room - de plek voor de optredende artiesten- niet meer in een afzonderlijke ruimte maar in de grote zaal van Ahoy zelf. Volgens de organisatie zit het publiek zo meer ‘boven op’ de acts.