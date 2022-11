Eerst brengen, dan pas kopen: Koopgoot zamelt rond Black Friday oude spullen in

Hond bang voor vuurwerk? Trek ‘m een antistres­sjas aan en doe ‘m een koptele­foon op

Honden en vuurwerk gaan niet samen en daarom is er van alles op de markt om de dieren door de jaarwisseling te helpen. Van antistressjassen tot medicijnen. Of ze werken? ‘Het is elk jaar een groot drama met het vuurwerk.’

23 november