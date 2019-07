Eend met pijl in borst is gevangen en wordt liefdevol verzorgd

UPDATE 200 mensen lopen mee in stille tocht voor Lisa (25): ‘Dit is echt vreselijk’

20 juli Zo’n tweehonderd mensen hebben vanavond in de Vlaardingse Westwijk meegelopen in de stille tocht voor de 25-jarige Lisa. De jonge vrouw werd in de nacht van maandag op dinsdag neergestoken in haar woning in de Van ’t Hoffstraat in Vlaardingen. Zij overleed nog diezelfde nacht in het ziekenhuis aan haar verwondingen.