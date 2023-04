‘Eén vonk en kapotte laptop kan te heet worden én in fik vliegen’: brandweer drukt mensen met neus op feiten

UPDATE Ravage in Vlaarding­se straat nadat wéér pick-up truck van loodgieter doelwit is van aanslag met explosief

Voor de tweede keer in een week is een pick-up truc van een Vlaardings loodgietersbedrijf opgeblazen. Vanochtend vroeg was het raak bij het bedrijfspand aan de Koninginnestraat in Vlaardingen. Eerder deze week ontplofte er ook al een auto voor de deur van de woning van de eigenaar.