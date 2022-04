Een streep door het nieuwe stadion voor Feyenoord is begrijpelijk, maar daarmee nog geen fijn besluit

Feyenoord richt zich vanaf nu alleen nog op voetbal, is de boodschap van algemeen directeur van de club Dennis te Kloese. Dat doet ze in De Kuip. Sinds 1937 het mooiste stadion van Nederland, maar die 85 jaar is haar wel aan te zien. De voetbaltempel bevindt zich in erbarmelijke staat. Het dak lekt, aan de stoeltjes mankeert wel eens wat, net als de lichtmasten. De laatste vijftien jaar is, met het oog op de nieuwbouw, vooral met plakband gerepareerd. Nu moet Feyenoord nog jaren door in deze bouwval - waar de service aan de betalende bezoekers ook nog eens ondermaats is.