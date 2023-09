Een stadion opgetrokken uit steigers, vol met skyboxen: na Utrecht is Rotterdam aan de beurt

Constante stroom noodoproe­pen om Griekse dieren een ‘veilig mandje’ te geven, ver weg van het vuur

Vinnie, Siba en nog veel meer dieren zoeken door de natuurbranden in Griekenland een nieuw thuis. Kilometers natuur bij Athene, de Peloponnesos, Rhodos, Thessaloniki en in grensgebied Evros zijn verkoold. Het vuur is bijna uit, maar veel reddingswerk begint nu pas, zeggen dierenvrienden. ,,We kunnen niet alle dieren helpen.”