Een soort Gotham City van Batman aan de Blaak: ‘Het zag er heel spannend uit’

rotterdam van toen Hutjemutje in het water op en neer springen voor wat verkoeling: ‘Voor een dubbeltje entree klagen we niet’

Het openluchtbad aan het Bramanteplein in de Alexanderpolder was bedoeld als tijdelijke oplossing tot de komst van een groter, overdekt complex. Het bad had een bescheiden formaat en zat op een mooie zomerdag al snel propvol met mensen op zoek naar verkoeling. Maar regende het, dan had je als zwemmer het rijk alleen.

30 juli