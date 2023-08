Een pen waarmee je iemand kunt neerschieten? Christopher L. (31) had hem mee tijdens het stappen

Interview Voetbal zorgt voor verlich­ting in Oekraïne: ‘Soldaten kunnen zo over iets ‘normaals’ nadenken’

Voetbal zorgt voor verlichting in oorlogstijd. De sport biedt het volk een moment om te ontsnappen aan de tragiek die zich in Oekraïne afspeelt. Maar met overvliegende raketten is het voor de talenten van Sjachtar Donetsk lastig om zich optimaal voor te bereiden op wedstrijden.