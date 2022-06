Een opblaasbad voor 3,99 euro. Plastic een probleem? Niet voor discounter Forbest

Er ging een coronacrisis overheen, en voor veel middenstanders dreigt nog een belastingafrekening, maar voorlopige tussenstand is dat het aantal ‘echte’ winkels groeit . Winkelanalist Locatus kwam pas met deze opvallende constatering. Het straatbeeld verandert wel: reisbureaus, elektronicazaken en speelgoedwinkels verdwijnen, daarvoor in de plaats komen supermarkten, voedingszaken, woonwinkels, drogisterijen en horeca. Met een beetje hulp van de pandeigenaren die hun huur hebben aangepast aan de nieuwe tijd.

Het slechte nieuws: er zitten veel prijsvechters tussen. In Rotterdam is in hartje stad de Forbest geopend. In de schappen liggen opblaasbare zwembaden en barbecues voor 3,99 euro. Wat heb je dit weekend verder nog nodig? Het is de eerste vestiging in Nederland van de Turkse keten die claimt goedkoper te zijn dan de Action, en er moeten er nog meer volgen.