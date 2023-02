Een op de zes kantoren voldoet niet aan energie-eis

Voorzichti­ge titel­koorts rond Feyenoord: ‘Er zijn al mensen die vrij vragen voor de Coolsingel’

Gaat het dit jaar weer gebeuren? Feyenoorders beginnen voorzichtig te geloven in het landskampioenschap. In Rotterdam spreken meer en meer supporters zich hardop uit over de titelkansen. Er is nog lange weg te gaan, maar er is veel vertrouwen in de voetbalploeg van Arne Slot.