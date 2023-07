Een filmpje pakken is nu zó populair dat bioscopen extra voorstellingen doen en langer open blijven

Rotterdam­se asielen overvol doordat steeds meer katten worden gedumpt: ‘Schrijnen­de gevallen’

Het is weer ‘de tijd van het jaar’: katten worden massaal gedumpt en de dierenopvangcentra én de gastgezinnen in de regio Rotterdam barsten uit hun voegen. Dierenopvangcentrum Spijkenisse is wanhopig op zoek naar nieuwe baasjes. ,,Mensen moeten goed nadenken over hoe lang een huisdier wel niet in hun leven is. Een kat kan zomaar twintig jaar worden”, benadrukt Monique van het dierenopvangcentrum.