Een en al vrolijkheid: het strandseizoen is begonnen, en hóe

Tijdens deze wandeltour leer je om verpak­kings­vrije boodschap­pen te doen in Rotterdam

Tijdens de Zero Waste Tour op 23 mei in Rotterdam neemt gids Ellen van Bodegom je wandelend mee langs ondernemers en winkels waar je verpakkingsvrije spullen kan kopen. Waar je gewoon met je eigen bakjes en zakjes terechtkan, zonder dat je scheef wordt aangekeken. ,,Zolang je bewust bezig bent, is er geen goed of fout.”