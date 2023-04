Een eerbetoon voor ’s lands beroemdste gorilla: komt er een Bokito-beeld?

Bezoekers pinken traantje weg om overlijden van ‘icoon’ Bokito: ‘Hij was 't visite­kaart­je van Blijdorp’

Bokito is niet meer. De plotselinge dood van de imposante gorilla komt hard aan bij Diergaarde Blijdorp en met name bij de verzorgers van de zilverrug. Er heerst verslagenheid en ook bezoekers zijn getroffen door het plotselinge overlijden van de publiekslieveling. Ondertussen begint het nadenken over een passende nagedachtenis.