Eén dag de tijd om geld voor kerstboom Rotterdam Centraal bij elkaar te krijgen

rotterdam van toen Flats schoten uit de grond, of: ‘Hoe de Rotterdam­se Sahara veranderde in Ommoord’

De flats schoten als paddenstoelen uit de grond. Zelden was die term zo op z’n plek als in het Ommoord-in-wording in de jaren 60, waar een stuk polder in een mum van tijd transformeerde in een woonwijk. In een tijd dat de behoefte aan een dak boven je hoofd net groot was als nu en er dus massaproductie moest worden gedraaid. We zouden er een boek over kunnen schrijven.

19 november