Een bioscoop helemaal voor jezelf - of met je lief: het kan in Rotterdam

Kogel eindelijk door de kerk in Ommoord: 200 woningen erbij plus een nagelnieuw wijkcen­trum

Na jarenlang wachten op nieuwbouw, is de kogel eindelijk door de kerk: bij metrostation Romeynshof in Prins Alexander komen een nagelnieuw wijk- en gezondheidscentrum plus 200 huur- en koopwoningen. Gebiedsontwikkelaar AM is door de gemeente Rotterdam uitverkoren om zijn plan Populus in dit deel van de stad uit te voeren. In 2024 start deze mega-klus, mits de dreigende bouwstop geen roet in het eten gooit.

24 december