Een ‘bingokaart van clichés’, maar wel een geslaagde: we praten erover en maken er zelfs ruzie om

Brandscho­ne shuttlebus vervoert bezoekers en patiënten (zelfs in rolstoel) naar het IJsseland

Het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel is een schitterend hospitaal, alleen de aansluiting op het openbaar vervoer laat te wensen over. Dat is nu definitief verleden tijd met de introductie van een duurzaam, elektrisch busje, waarin ook mensen in een rolstoel kunnen worden vervoerd van en naar metrostop Schenkel. Een geschenk uit de hemel.