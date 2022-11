‘Een betere promotor en ambassadeur dan Milène Junius kon Hellevoetsluis zich niet wensen’

Vertrek burgemeester Milène Junius

Volgens een bekend gezegde heeft elk nadeel zijn voordeel, dus waarschijnlijk geldt dat ook voor de fusie van de gemeente Hellevoetsluis met de gemeenten Brielle en Westvoorne. Ik, en met mij vast en zeker meerdere inwoners van de drie nu nog zelfstandige gemeenten, moet nog zien welk voordeel het samengaan zal brengen. Vooralsnog zie ik wel een belangrijk nadeel. Het gedwongen vertrek van burgemeester Milène Junius.

Quote Het is te hopen dat de nog te benoemen burgemees­ter van Voorne aan Zee in haar voetsporen zal treden Peter Hoevenaars

Vanaf september 2015 heeft zij op een uitstekende wijze haar functie uitgeoefend. Afgelopen zaterdag was ‘haar’ landelijke intocht van Sinterklaas een mooi sluitstuk van ruim vijf jaar dienstbaarheid aan Hellevoetsluis. Wat deed zij het charmant en met overtuiging. Een betere promotor en ambassadeur kon Hellevoetsluis zich niet wensen. Jammer dus dat mevrouw Junius Hellevoetsluis moet verlaten. Het is te hopen dat de nog te benoemen burgemeester van Voorne aan Zee in haar voetsporen zal treden. Ik zou dat als een voordeel ervaren.

Peter Hoevenaars, Hellevoetsluis

Stadsfotograaf Nissewaard

Wat mooi voor meneer Bas Nieuwenhuizen om gekozen te worden als stadsfotograaf. Hij gaf zelf aan dat dieren en natuur zijn voorkeur hebben. Vandaar dat ik het wel bijzonder vind dat de gemeente Nissewaard hem heeft gekozen, want de link tussen natuur en Nissewaard zie ik niet. De bomenkap is in volle gang. Alles heeft de stippenkwaal of de diversiteit klopt opeens niet.

Tijdens een fietstochtje zag ik het rooibedrijf in volle gang. Opvallend detail was dat er een torenvalk boven vloog. Ik dacht nog: ja diertje, het is wat, landbouwgif en vogelgriep overleven en dan verwoesten we je leefgebied. Jammer dat we het niet willen leren. Natuur is natuur, dus blijf er nou eens af. Dus daarom Bas: heel veel succes en leg zo veel mogelijk vast. Een verzoekje: hou het niet bij één foto per maand, want de tijd haalt ons in. Laat onze kleinkinderen na dat er meer was dan geluid en zicht op de windturbines. Het is geen prettige gedachte dat men hard bezig is ervoor te zorgen dat bomen alleen nog op plaatjes in oude boeken voorkomen.

H.Roos, Heenvliet

Gouden Pollepel

Recensies zijn belangrijk voor een restaurant en als je hoog eindigt in de Gouden Pollepel, zit je goed. De vraag is wel of deze recensies voor de Rotterdammers of voor yuppen worden geschreven. Beste Karin, er zijn maar weinig mensen die in staat zijn om 139,50 euro uit te geven aan ‘een hapje’. Veel mensen kunnen daar met hun gezin drie weken van eten. Mijn advies is dus ook eens een zaak te bezoeken waar je betaalbaar en lekker kunt eten.

J. Dijkshoorn, Rotterdam

