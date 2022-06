Een beter milieu begint bij minder vliegen vanaf een kleiner vliegveld

De wereld ziet er beter uit als we minder vliegen. Toch wil Rotterdam The Hague Airport groeien. Het idee om een stapje terug te doen, komt er bij de luchthavendirectie niet in.

Dat is gek in een tijd dat elk milieurapport naar de luchtvaart wijst als belangrijke boosdoener in de klimaatproblematiek. Een tijd waarin de overheid haar burgers oproept om niet langer dan vijf minuten te douchen, omdat dit beter is voor het milieu en veel beter voor de energierekening.

Een ongekende oproep na jaren van ongekende welvaartsgroei. Opa’s en oma’s kunnen nog smakelijk vertellen hoe zij in hun kindertijd eens in de week in de tobbe gingen. En eens in het jaar op vakantie met het trammetje naar Oostvoorne. Nu maakt de gemiddelde Nederlander 1,3 keer per jaar een vliegreis.

Quote Met het oog op de dou­chen-op­roep van de regering is het helemaal niet gek om eens te kijken of het minder kan

Bij Rotterdam The Hague Airport weten ze daar alles van. Dat groeide de afgelopen decennia gestaag uit tot een populair startpunt van de vakantie. Als het aan directeur Ron Louwerse en veel regiogenoten ligt is de luchthaven nog niet uitgegroeid. Wat betreft omwonenden die niet nog meer vliegtuiggeluid willen horen wel. Met het oog op de douchen-oproep van de regering is het helemaal niet gek om eens te kijken of het minder kan. Tegen het verbruik en vervuiling van vliegtuigen valt niet op te douchen.

Geen optie

Maar in de belevingswereld van Louwerse is minder vliegen geen optie. Hij wil niet eens het krimpscenario onderzoeken, zelfs niet als de Rotterdamse gemeenteraad daarop aandringt: ,,Ik ga dat niet doen, nee,’’ luidt zijn antwoord in een interview met deze krant op de vraag of hij niet ook wil berekenen wat een toekomst met minder vliegtuigen betekent. ,,Als wij hier minder toeristisch gaan vliegen, gaat het elders gewoon door.’’

Zelfs de dertig jaar oude overheids-slogan ‘Een beter milieu begint bij jezelf’ blijkt niet tot de vliegvelddirecteur te zijn doorgedrongen. En met hem - daarin heeft Louwerse een punt - ook niet tot heel veel vakantiegangers.

