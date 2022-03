Echt voor Barendrecht wil ondanks absolute meerderheid niet alleen aan de macht

VIDEO Zelden vertoond: Echt voor Barend­recht behaalt absolute meerder­heid in gemeente­raad

De absolute meerderheid. De lokale partij Echt voor Barendrecht heeft zoveel stemmen gekregen dat ze in haar eentje kan regeren in die gemeente. Zo’n uitslag komt tegenwoordig zelden voor in Nederland en al helemaal niet in een Randstad-gemeente.

17 maart