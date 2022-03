Echt voor Albrandswaard streeft VVD voorbij als grootste partij

Echt voor Albrandswaard (EVA) is de VVD als grootste partij voorbij gestreefd. De partij haalde zes zetels binnen, twee meer dan in 2018. Het opkomstcijfer is 49,3 procent, lager dan ooit. ,,We zijn superblij’’, zei EVA-lijsttrekker Mariëlle Vergouwe in een eerste reactie. ,,We zijn beloond door de kiezer voor ons keiharde werken en vanuit de oppositie het voeren van het inhoudelijke debat.’’

Felicitaties waren er van alle andere partijen voor EVA, die met zes zetels duidelijk de winnaar is van de gemeenteraadsverkiezingen. In 2018 was Albrandswaard een van de weinige gemeenten in de Rotterdamse regio waar niet een lokale partij de grootste was. De VVD haalde toen met ruim twintig procent van de stemmen vijf zetels binnen. Nu is dat aantal naar vier zijn gezakt.

Winst GroenLinks-PvdA

Echt voor Albrandswaard, Stem-Lokaal en Leefbaar Albrandswaard deelden in 2018 de ‘lokale koek’ met 4, 3 en 3 zetels. EVA is nu de echte koploper van de lokale partijen. Stem-Lokaal is de derde partij van Albrandswaard met drie zetels. Ook GroenLinks-PvdA, die vele stemmen erbij kreeg, en het CDA hebben drie zetels.

De twee andere lokale partijen Leefbaar Albrandswaard en de Nieuwe Albrandswaardse Partij (NAP) hebben een zetel kregen.

EVA kan als grootste partij de coalitiebesprekingen beginnen. Er wordt gesproken over een ‘raadsbrede samenwerking’. Vier jaar geleden werd EVA juist buiten de coalitie gehouden. VVD, Stem-Lokaal, Leefbaar Albrandswaard en CDA hadden elk één wethouder.

De verkiezingen daarvoor was meermaals Eva de grootste partij, met in 2010 een derde van alle stemmen. Bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen was de VVD met bijna dertig procent overduidelijk de grootste partij in de Albrandswaard. ,,We hadden gehoopt onze vijf zetels te behouden. Dat dit niet is gelukt is een teleurstelling. Het valt tegen’’, zei VVD-lijsttrekker Roy Verduyn na de uitslag bij RTV Albrandswaard.

De opkomst ligt vaak rond het landelijke gemiddelde. In 2014 was die het laagste met 52,9 procent. Bij de vorige verkiezingen ging 54,5 procent van alle kiesgerechtigde inwoners naar de stembus.

Volledig scherm Slechtzienden konden ook stemmen met speciale hulpmiddelen. © Jan Kok | Boomerang Fotografie

