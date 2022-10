Duurste huis van Nederland wacht nog op geïnteresseerde multimiljonair

Pegidavoor­man boos over arrestatie, politie staat achter actie om rellen te voorkomen

Het OM buigt zich over de vraag of Pegida-voorman Edwin Wagensveld wordt vervolgd of een boete krijgt voor belediging bij de demonstratie zaterdag in Rotterdam. Wagensveld meent dat hij ten onrechte is opgepakt. De politie meent dat de arrestatie nodig was om ‘ernstige wanordelijkheden te voorkomen’.

24 oktober