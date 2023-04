‘Duurdere’ Rotterdampas verkoopt (ondanks boze reacties) toch goed

René woont op 47ste verdieping van Zalmhaven­to­ren: ‘Piloten kun je bijna in ogen kijken’

Op het allereerste moment dat het mogelijk was een woning in de Zalmhaventoren te kopen, zat Rene de Boer (58) uit toen nog Alkmaar klaar achter zijn computer. ,,Binnen één minuut hebben we ons aangemeld, maar we behoorden niet tot de eerste gelukkigen.” Later lukte het toch om een voet tussen de deur te krijgen. ,,We kozen voor de 47ste verdieping omdat je daar twee balkons hebt.”