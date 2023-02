Dusan Tadic neemt Ajax bij de hand tegen Sparta: kampioen na eenvoudige zege weer tweede

Heitinga ervaart nog geen stress: ‘Maar dat gaat zeker komen’

Ajax-trainer John Heitinga zei naar een ‘vermakelijke pot’ gekeken te hebben vanuit de dug-out. ,,Al zijn er zeker nog wat punten", aldus Heitinga. ,,We willen op een bepaalde manier druk zetten. Dat was de voorbije wedstrijden nog niet altijd goed, met name tegen RKC. Als je bepaalde dingen niet honderd procent doet, dan kan je ze beter niet doen en dat ging vandaag weer beter. Ik heb geweldige aanvallen gezien met overlappingen bij de backs en de buitenspelers. We waren op een gegeven moment alleen maar aan het aanvallen. Dan komen er ook meer ruimtes en tegen betere ploegen wordt het dan lastig.”



Ook Heitinga ziet dat Dusan Tadic weer stukken beter uit de verf komt, sinds hij door de nieuwe trainer in de spits wordt opgesteld. ,,Hij is heel belangrijk in de punt en in hoe wij druk willen zetten. We willen een bepaalde intensiteit aan de dag leggen en hij is een target man en een absolute leider, die de ploeg meeneemt. Hiervoor presteerde het team gewoon niet. Bij Ajax zijn de verwachtingen altijd torenhoog.”



,,Ik ervaar nog geen stress op dit moment", zei Heitinga over de druk die de baan van Ajax-trainer met zich meebrengt. ,,Maar die periodes gaan zeker komen. Dan kijk ik achter me en daar zit Dwight (Lodeweges, red.), ik weet zeker dat hij me daar dan doorheen zal helpen.”