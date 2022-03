Dumpert-filmpje speelt belangrijke rol in bewijs: celstraf na karatetrap tegen ME’er bij Coolsingelrellen

Bodywarmer

Bij het bewijs speelt het filmpje van videosite Dumpert een grote rol. Op dat filmpje is een man te zien met opvallende kleding: Een bodywarmer met daaronder lichte lange mouwen. De Rotterdammer is niet direct herkenbaar, maar andere beelden bewijzen wel dat hij gekleed in een bodywarmer in de buurt was. Verder krijgt hij het Dumpert-filmpje doorgestuurd als hij per WhatsApp aan een bekende vraagt of die nog ‘die video van mij met die flying kick’ heeft.