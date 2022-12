Duizenden pakketten met boodschappen worden in Ahoy ingepakt voor de Voedselbank

Het is de twaalfde keer dat Unilever de pakkettenactie houdt om minima te ondersteunen in de dure decembermaand. Honderden medewerkers pakken de dozen in met producten van bekende merken, zoals Unox, Calvé en Appelsientje. In de pakketten zitten onder meer bakmixen, sinaasappelsap, soep, pindakaas en boter.

Hart onder de riem

,,Het is verdrietig om te zien dat er dit jaar een aanzienlijke toename is van het aantal huishoudens dat afhankelijk is van de voedselbank. Samen met onze partners gaan we dit jaar extra hard ons best doen om een totaal van 45.000 pakketten in te pakken’’, zegt Kirsten Vermeer van Unilever Nederland. ,,Op deze manier hopen wij alle huishoudens die bij de voedselbank zijn aangesloten een hart onder de riem te kunnen steken en te laten zien dat ze er niet alleen voor staan in de decembermaand.”