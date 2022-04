Duizenden havenmedewerkers volgen 'containertraining' tegen drugsronselaars

Primeur: celstraf­fen voor drugsuitha­lers, ook voor Rotterdam­mer die op haventer­rein ging ‘joggen’

Voor de eerste keer in Nederland zijn drugsuithalers veroordeeld tot celstraffen tot ruim vijf maanden. Deze primeur is voor zeven mannen uit Rotterdam en Spijkenisse die in januari werden opgepakt op terminals in de haven, net na het invoeren van de nieuwe uithalerswet. Ook de Rotterdammer die zei dat hij aan het joggen was, moet maanden de cel in.

28 februari