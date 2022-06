Duizenden deelnemers Pride March trekken door Rotterdam en kleuren stad roze

Zaterdagmiddag tot in de avond zijn op de Coolsingel optredens van onder meer songfestivalwinnaar Duncan Laurence en de Nederlandse songfestivalvertegenwoordiging van dit jaar S10. De dag is dit jaar is ook de aftrap van de Rotterdam Pride-week. De rest van de week zijn er in de stad onder andere lezingen, gesprekken en feestjes die in het teken staan van de Pride. Volgend jaar is de organisatie van Roze Zaterdag in handen van de gemeente Goes.