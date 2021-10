Duitse vrouw bij overstromingen zeker 300 kilometer meegesleurd: lichaam gevonden in Rotterdam

Het stoffelijk overschot dook volgens een woordvoerder van de Duitse politie eind juli in Rotterdam op. Onduidelijk is wáár dat precies gebeurde: de zegsman weet dat niet. De Rotterdamse politie bevestigt de vondst.

Vast staat dat de vrouw afkomstig is uit de Ahrvallei, nabij Koblenz. Daar verdween ze afgelopen juli. Noodweer in Noordrijn-Westfalen en Rijnland-Palts veroorzaakte overstromingen en aardverschuivingen, waardoor in Duitsland meer dan 180 personen om het leven kwamen. De ramp zorgde voor een schadepost van tientallen miljarden euro’s.

Dna-onderzoek

De politie in Koblenz meldt dat de gevonden vrouw - ze zou via de Rijn uiteindelijk in Nederlandse wateren terecht zijn gekomen - als vermist was opgegeven. Dna-onderzoek gaf eind september uitsluitsel, maar het nieuws is nu pas bekendgemaakt. De politie kan verder niets kwijt over de identiteit van het slachtoffer. Nog altijd zijn enkele personen vermist.